Тут вже кілька місяців урядовці розповідають про ганебну систему попередніх злочинних влад доплачувати до посадових окладів надбавки вчителям, викладачам вишів, працівникам культури.
Вирішив подивитися як же борються з системою шкідливих надбавок ініціатори боротьби з надбавками.
Отож, у вересні зарплата прем`єр-міністра О.Гончарука склала 61 тисячу 916 гривень, міністра інфраструктури В.Криклія - 55 тисяч 390 гривень, міністра освіти і науки Г.Новосад - 38 тисяч 288 гривень.
Нагадаю, що згідно з Постановою Кабміну максимальний посадовий оклад керівника державного органу може складати 24 тисячі гривень,
а далі надбавки за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи і навіть за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ!
Тобто, надбавки для урядовців, депутатів, чиновників місцевої влади чи премії в 400 відсотків - це перемога, а надбавки для працівників освіти, культури, охорони здоров`я - це зрада.
Тому, конкретні пропозиції:
- зніміть всі надбавки і премії для високопосадовців (нагадаю, що прем`єр-міністр у вересні отримав зарплату майже втричі більшу від посадового окладу);
- перегляньте всю систему оплати праці для всіх, а потім критикуйте ганебні надбавки і доплати для простих бюджетників!
Нагадаю, що триває збір підписів на сайті Президента України за петицію щодо недопущення скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.
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