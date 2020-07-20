Дані різноманітних соціологічних опитувань не варто сприймати статично. Рейтинг фіксує позиції політика чи політичної сили в певному проміжку часу, але це добре чи погано? Для аналізу процесів важлива динаміка, лише тоді можливо прослідкувати тенденції.

Для прикладу: рейтинг Президента Зеленського. Візьмемо дані Центру Разумкова за квітень, червень та липень цього року.

Квітень 2020: довіру до Президента України висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних.

Червень 2020: В. Зеленський - довіряють 41% опитаних, однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%.

Липень 2020: В. Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним.

Що показує динаміка? Рейтинг за три місяці знизився на 15 %, а президенту більше людей не довіряють, ніж довіряють! До цього майже рік було навпаки! Для влади має вмикнутися червона лампочка: "Увага! Рівень невдоволення населення росте!". До речі, оптимізму також у суспільних настроях все менше.

Суспільні настрої: градус песимізму підвищився

Відповідно до даних липня, 21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, 60,5% – що події розвиваються в неправильному напрямку. Ще три місяці тому – у квітні оптимізму було більше: 28,9% вірили у правильний шлях, а 48,7 % -у неправильний.

На даний момент 20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Цей показник "віри у щасливе майбутнє" за три місяці знизився майже на 9 % - з 28,8 % у квітні до 20 % у липні. Так і кількість тих, які вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі – з 50% до 47% відповідно. Лише на 1% зменшилась кількість песимістів, з 14,5 до 13,5%, які висловлюють думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми. Хоча якщо оцінювати динаміку загалом, то за рік наполовину зменшилась кількість тих, хто вірив у швидкі зміни.

Довіра до політиків: абсолютний негативний баланс

Якщо уважно подивитись у динаміці на рейтинги ключових політиків , то у всіх абсолютно негативний баланс довіри та недовіри.

Позиції спікера Д. Разумкова за три місяці змінились у бік пізнаванності: збільшилась кількість тих, що довіряють: з 34% до 39%, та не довіряють — з 37% до 45%. У спікера найвищий особистий рейтинг (після президента), що прогнозовано посилює його шанси у автономному політичному проекті.

Прем’єр-міністр Шмигаль суттєво збільшив кількість невдоволених, якщо у квітні їх було 38%, то у липні 62. А ось рівень довіри зріс лише на 2% - з 12 % у квітні до 14% у липні.

Голові ОПУ Єрмаку стабільно довіряють 9 %, а ось кількість недовіри зросла: з 41,5% у квітні до 48% у липні. Єрмак забирає на себе весь негатив до Офісу Президента України.

Істотно покращився баланс довіри-недовіри у міністра МВС Авакова - з мінус 64% до мінус 51,9%. Зменшилася кількість тих, хто не довіряє Авакову (з 76,6% до 69,6%), і зросла частка тих, хто йому довіряє (з 12,6% до 17,7%). Можливо, це пов'язано з тим, що він не втягнутий зараз в якісь публічні конфлікти і скандали. Авакову вдається, мабуть завдяки солідному політичному досвіду, уникати особистих скандалів (негатив, як правило, пов’язаний з скандалами у структурах поліції). Крім того, позитивом виявилась його участь у реагуванні на стихійні лиха.

Електоральні орієнтації громадян: перетікання рейтингу

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). Але три місяці тому її рейтинг був 41,5%. Суттєва втрата в 7,5% рейтингу! Куди поділись проценти?

5% додало ОПЗЖ. За "Опозиційну платформу — За життя" готові віддати свій голос 19%, а в квітні їх було 14 %.

По одному відсотку збільшився рейтинг у "Європейської солідарності" (з 14% до 15%) та "Батьківщини" (з 7% до 8%).

Станом на липень решта партій не долають 5%-й прохідний бар’єр. Так було і у квітні, але "на межі" залишилась партія "Сила і честь", яка може отримати 4% голосів виборців. В межах 2-3% коливаються рейтинги партій "Голос", "Громадянська позиція", Радикальна партія Олега Ляшка, "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", Партія Шарія, Опозиційний блок.

Загальна тенденція: провладна партія втрачає, а опозиційні набирають. Ось чому важлива динаміка у аналізі соціологічних даних.