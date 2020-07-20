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Про що "мовчать" рейтинги, або Чому важлива динаміка громадської думки

Людмила Зубрицкая
Людмила Зубрицкая
Политика
2,1 т.
Про що 'мовчать' рейтинги, або Чому важлива динаміка громадської думки

Дані різноманітних соціологічних опитувань не варто сприймати статично. Рейтинг фіксує позиції політика чи політичної сили в певному проміжку часу, але це добре чи погано? Для аналізу процесів важлива динаміка, лише тоді можливо прослідкувати тенденції.

Для прикладу: рейтинг Президента Зеленського. Візьмемо дані Центру Разумкова за квітень, червень та липень цього року.

Квітень 2020: довіру до Президента України висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних.

Червень 2020: В. Зеленський - довіряють 41% опитаних, однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%.

Липень 2020: В. Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним.

Що показує динаміка? Рейтинг за три місяці знизився на 15 %, а президенту більше людей не довіряють, ніж довіряють! До цього майже рік було навпаки! Для влади має вмикнутися червона лампочка: "Увага! Рівень невдоволення населення росте!". До речі, оптимізму також у суспільних настроях все менше.

Суспільні настрої: градус песимізму підвищився

Відповідно до даних липня, 21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, 60,5% – що події розвиваються в неправильному напрямку. Ще три місяці тому – у квітні оптимізму було більше: 28,9% вірили у правильний шлях, а 48,7 % -у неправильний.

Про що "мовчать" рейтинги, або Чому важлива динаміка громадської думки

На даний момент 20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Цей показник "віри у щасливе майбутнє" за три місяці знизився майже на 9 % - з 28,8 % у квітні до 20 % у липні. Так і кількість тих, які вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі – з 50% до 47% відповідно. Лише на 1% зменшилась кількість песимістів, з 14,5 до 13,5%, які висловлюють думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми. Хоча якщо оцінювати динаміку загалом, то за рік наполовину зменшилась кількість тих, хто вірив у швидкі зміни.

Про що "мовчать" рейтинги, або Чому важлива динаміка громадської думки

Довіра до політиків: абсолютний негативний баланс

Якщо уважно подивитись у динаміці на рейтинги ключових політиків , то у всіх абсолютно негативний баланс довіри та недовіри.

Позиції спікера Д. Разумкова за три місяці змінились у бік пізнаванності: збільшилась кількість тих, що довіряють: з 34% до 39%, та не довіряють — з 37% до 45%. У спікера найвищий особистий рейтинг (після президента), що прогнозовано посилює його шанси у автономному політичному проекті.

Прем’єр-міністр Шмигаль суттєво збільшив кількість невдоволених, якщо у квітні їх було 38%, то у липні 62. А ось рівень довіри зріс лише на 2% - з 12 % у квітні до 14% у липні.

Голові ОПУ Єрмаку стабільно довіряють 9 %, а ось кількість недовіри зросла: з 41,5% у квітні до 48% у липні. Єрмак забирає на себе весь негатив до Офісу Президента України.

Істотно покращився баланс довіри-недовіри у міністра МВС Авакова - з мінус 64% до мінус 51,9%. Зменшилася кількість тих, хто не довіряє Авакову (з 76,6% до 69,6%), і зросла частка тих, хто йому довіряє (з 12,6% до 17,7%). Можливо, це пов'язано з тим, що він не втягнутий зараз в якісь публічні конфлікти і скандали. Авакову вдається, мабуть завдяки солідному політичному досвіду, уникати особистих скандалів (негатив, як правило, пов’язаний з скандалами у структурах поліції). Крім того, позитивом виявилась його участь у реагуванні на стихійні лиха.

Електоральні орієнтації громадян: перетікання рейтингу

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). Але три місяці тому її рейтинг був 41,5%. Суттєва втрата в 7,5% рейтингу! Куди поділись проценти?

5% додало ОПЗЖ. За "Опозиційну платформу — За життя" готові віддати свій голос 19%, а в квітні їх було 14 %.

По одному відсотку збільшився рейтинг у "Європейської солідарності" (з 14% до 15%) та "Батьківщини" (з 7% до 8%).

Станом на липень решта партій не долають 5%-й прохідний бар’єр. Так було і у квітні, але "на межі" залишилась партія "Сила і честь", яка може отримати 4% голосів виборців. В межах 2-3% коливаються рейтинги партій "Голос", "Громадянська позиція", Радикальна партія Олега Ляшка, "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", Партія Шарія, Опозиційний блок.

Загальна тенденція: провладна партія втрачає, а опозиційні набирають. Ось чому важлива динаміка у аналізі соціологічних даних.

Украина
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