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24 декабря • обновлено в 11:56
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про п`яний парламент і громадських п`яничок

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Тут кажуть, що у провладній більшості не на жарт взялися за відновлення прав депутатів на купівлю та вживання алкогольних напоїв у буфетах ВР.

Нагадаю, як співавтор закону щодо обмеження споживання і продажу пива і слабоалкогольних напоїв, який набув чинності ще 11 лютого 2010 року, що забороняється вживати пиво, алкогольні і слабоалкогольні напої у приміщеннях органів державної влади і місцевого самоврядування.

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Між іншим, ця заборона поширюється і на дитячі й спортивні майданчики, зупинки транспорту, сквери, парки…

Нині складається враження, що влада, правоохоронці й певна частина українського народу пішли на мовчазну згоду щодо нормальності невиконання приписів цього чинного Закону.

Законодавство про обмеження реклами алкоголю в медіа теж вже довший час не виконується…

Переконаний, що нова хвиля пропаганди моди на алкоголь як серед влади, так і серед громадян – це не лише суспільне біда, це біда держави.

Бо можна так і власну державність пропити!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Рибак Арсен
Рибак Арсен
"Бо можна так і власну державність пропити"... Не можна , а нужна... З точки зору нової влади.. Хто не жив в сессері може і не знати, що радянська влада при всих своїх косяках в економіці в зовнішній політиці ніколи не забувала пусті полиці магазинів заповнювати дешевим бухлом. І куревом. П"яним бидлом так легко управляти. Дещо змінилося коли до влади прийшов реформатор горбачов, бухло зникло а потім зник і есесер. Нинішня влада зелебобіків , здається вирішила повернути бухе минуле. А чого ще від неї чекати? папа зеленського явно показав, що в них головах вата як була так і залишилась.
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