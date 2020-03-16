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16 марта • обновлено в 13:57
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про політичний карантин на період карантину COVID – 19

1.1т
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На період карантину, пов’язаного з коронавірусом, президент, Офіс Президента, Верховна Рада, Кабінет міністрів можуть збиратись та ухвалювати рішення виключно в контексті забезпечення безпеки й здоров’я громадян України та боротьби з COVID – 19. У разі проведення міжнародних зустрічей чи переговорів, зокрема в рамках Тристоронньої контактної групи можуть обговорюватись виключно гуманітарні питання. Так само це означає, що Верховна Рада може збиратись виключно на позачергові засідання за необхідності введення додаткових заходів безпеки, пов’язаних з епідемією.

Всі інші суперечливі законопроекти, які викликають у влади спокусу "під шумок" їх розглянути, мають бути відкладені до моменту, коли в Україну повернеться повноцінне суспільно-політичне життя. Це ж стосується й органів місцевої влади. Такі сесії, як остання "земельна" сесія в Київраді, неприпустимі. Зібрання органів місцевого самоврядування можуть стосуватись лише з крайньої потреби й стосуватися попередження епідемії. Влада в Україні зобов’язана з карантином через вірус також оголосити й політичний карантин.

P.S. Вслід за вірусним та політичним потрібно ввести й ціновий карантин, оскільки багато бізнес-структур під час критичної ситуації почали радикально підвищувати ціни, заробляючи на цій біді. Очевидно, що влада й Антимонопольний комітет мають діяти відповідно й покарати тих, хто прагне скористатись складною ситуацією у власних інтересах.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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