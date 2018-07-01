Зауваження щодо скорочення кількості народних депутатів

Я збираюсь пізніше детально розібрати тези статті Арсенія Яценюка щодо змін Конституції. Там, на мій погляд, окрім правильних ідей дуже багато відвертих дурниць.

Але Валерій Пекар своєю проголошеною підтримкою новацій Яценюка змушує мене окремо зупинитися на популярній в суспільстві ідеї зменшення кількості народних депутатів.

У громадян головний аргумент на підтримку цієї ідеї полягає у тому, що “немає чого утримувати цих дармоїдів”. Тому, чим менше їх буде, тим краще. Але, як відомо, прості рішення доволі часто ведуть до дуже негативних наслідків.

Спочатку зверну увагу, що усі видатки держбюджету на утримання Верховної Ради з усіма її службами складають на 2018 рік 1,7 млрд грн. При майже одному трильйоні усіх видатків. Скажемо прямо, це стаття видатків не виглядає вже надто великою. Вже не кажучи, що зменшення кількості нардепів принципово не зменшить витрати на діяльність апарату Верховної Ради.

Отже на так нелюбих нами “дармоїдів” ми витрачаємо не дуже багато коштів. Тому цей аргумент можемо видхілити.

Але при цьому виникає інше питання. А за якою системою збираються обирати народних депутатів ті, хто пропонує скоротити кількість нардепів?

Чому питаю.

Бо якщо за принципом закритих партійних списків, тоді народних депутатів може бути і сто. Все-рівно, все фактично вирішуватимуть вожді, які даватимуть чи продаватимуть прохідні місця потрібним людям.

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Якщо ж за відкритими списками чи мажоритарною системою, тоді чим менше народних депутатів, тим більше буде виборчі округи і більше виборців у них. А це у свою чергу робить виборчу кампанію у таких округах ще дорожче, і доступною лише мійльонерам або тим кого профінансують олігархи.

Отже “красива” ідея насправді призводитиме лише до ще більшої олігархізації нашого вищого представницького органу влади.

Тому ідея зменшенням кількості народних депутатів популістська, недалекогладна і відверто шкідлива.

P.S.

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