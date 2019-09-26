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27 сентября • обновлено в 19:02
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"Призываю к борьбе!" Медведчук в прямом эфире разразился угрозами в адрес Зеленского

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Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук пригрозил президенту Владимиру Зеленскому последствиями за лишение телеканала "112 Украина" лицензии.

Об этом он сказал в эфире NewsOne еще 11 сентября, до решения Нацсовета по 112-му. "Ну вы извините, может, это кому-то не понравится, но за этим [решением] стоит президент господин Зеленский. Да! Президент господин Зеленский", – сказал он.

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Зеленский и Медведчук

Зеленский и Медведчук

Коллаж

"Я призываю вас к борьбе!.. И надо делать все необходимое, все возможное, чтобы подобные нарушения, подобные действия, которые в своей основе являются незаконными, были пресечены...

Я знаю многих президентов, режимы которых потом назывались преступными. Но я еще не знаю ни одного президента, при котором бы закрывались телевизионные каналы. Кто-то хочет сделать это первым?.. Но тогда тот, кто это будет делать, должен понимать последствия", – цитирует Медведчука блогер Алексей Голобуцкий на своем Telegram-канале.

Медведчук в прямом эфире пригрозил Зеленскому

Скриншот

Медведчук в прямом эфире пригрозил Зеленскому

Скриншот

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, что принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Все три телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жаловались на ограничение свободы слова.

Обращения от СМИ были переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского Союза.

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Тема
Каналы Медведчука
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Зеленский Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания политика
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
нарцисс продолжает изображать из себя выдающегося государственного деятеля Украины. а на пукистане почему то не хочется
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Стрижаков Руслан
Стрижаков Руслан
К этим педикам на передачи только вата и совки приходили....ДЕДЫВОЕВАЛИ МЫЖЕБРАТЬЯ
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Стрижаков Руслан
Стрижаков Руслан
112АНАЛ имени Скабеевой.чемодан им в руки.конченые сепары вместе с ОПОЖОПОВЦАМИ
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