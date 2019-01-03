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Призвавший к развалу Украины Симоненко идет в президенты

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Запрещенная в Украине Коммунистическая партия (КПУ) выдвинула кандидатом на пост президента государства своего лидера Петра Симоненко.

Как передает пресс-служба политсилы, решение было принято на внеочередном 54-м съезде, который состоялся в четверг, 3 января, в Киеве.

"Делегаты съезда единогласно приняли решение выдвинуть кандидатом на пост президента Украины от Коммунистической партии Украины Симоненко Петра Николаевича, первого секретаря ЦК", — написано в сообщении.

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Призвавший к развалу Украины Симоненко идет в президенты

Отмечается, что на съезде была одобрена предвыборная программа кандидата Симоненко, а партийные комитеты обязали собрать до 20 января денежные средства для залога, необходимые для участия в президентских выборах.

Сам Симоненко заявил, что ближайшая избирательная кампания "будет драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Призвавший к развалу Украины Симоненко идет в президенты

Как сообщал OBOZREVATEL, Коммунистическая партия хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает свою деятельность из-за судебной коллизии.

Симоненко после того, как сбежал в Россию, часто появлялся в эфире пропагандистского телевидения, упрекая власть и выдумывая фейки об Украине. Он также успел обозвать украинцев "неполноценным народом" и призывал к развалу Украины.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Петр Симоненко
Место
Украина
Тег
КПУ
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Чебан Борис
Чебан Борис
Обоз кто вам сказал, что Компартия Украины запрещена?
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