Призвавший к развалу Украины Симоненко идет в президенты

Запрещенная в Украине Коммунистическая партия (КПУ) выдвинула кандидатом на пост президента государства своего лидера Петра Симоненко.

Как передает пресс-служба политсилы, решение было принято на внеочередном 54-м съезде, который состоялся в четверг, 3 января, в Киеве.

"Делегаты съезда единогласно приняли решение выдвинуть кандидатом на пост президента Украины от Коммунистической партии Украины Симоненко Петра Николаевича, первого секретаря ЦК", — написано в сообщении.

Отмечается, что на съезде была одобрена предвыборная программа кандидата Симоненко, а партийные комитеты обязали собрать до 20 января денежные средства для залога, необходимые для участия в президентских выборах.

Сам Симоненко заявил, что ближайшая избирательная кампания "будет драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Коммунистическая партия хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает свою деятельность из-за судебной коллизии.

Симоненко после того, как сбежал в Россию, часто появлялся в эфире пропагандистского телевидения, упрекая власть и выдумывая фейки об Украине. Он также успел обозвать украинцев "неполноценным народом" и призывал к развалу Украины.