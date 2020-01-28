Призвал предоставить ПДЧ: Порошенко принял участие в заседании Украина-НАТО

Председатель политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

В своем выступлении Порошенко отметил важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии, сказано в сайте пресс-службы "ЕС".

Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.

Также Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемой встречи ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, которая, по российскому замыслу, должна создать альтернативу Группы Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.

Пресс-служба "ЕС"

Он отметил сознательное торпедирование Россией Минских договоренностей и продолжение политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. А также на необходимости сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранение свободы судоходства и восстановление территориальной целостности государства, включая Крым.

Пресс-служба "ЕС"

Пресс-служба "ЕС"

Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощному фактору укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.

Пресс-служба "ЕС"

В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине Порошенко отметил необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечение реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО.

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