Признание независимости Абхазии: Грузия приняла резкое решение

Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости оккупированных грузинских территорий - Южной Осетии и Абхазии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, передает "Грузия Online".

По его словам, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в результате манипулирования со стороны России.

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающееся в течение лет этническую чистку", – заявил дипломат.

Вместе с тем Дондуа подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией.

"Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой", – подчеркнул он.

Как известно, на данный момент лишь четыре страны признали независимость регионов – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру.

В то же время в Грузии считают, что признание является скрытой аннексией регионов, которые являются частью страны.