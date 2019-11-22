"Признак моей честности!" Клитина отреагировала на секс-скандал

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина отреагировала на слухи о том, что она получила свою должность через постель.

Во время брифинга 22 ноября чиновница заявила, что этот фейк запустили из-за отсутствия других компроматов на нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотела промолчать и игнорировать грязноту. Но завтра на моем месте будет другая женщина, ваша дочь, жена или мать. Получается, все симпатичные женщины занимают свои должности через постель? Что это за дикость? Мы же за европейские ценности!" – возмутилась замминистра.

Александра Клитина Скриншот видео

"Кроме этой речи нетрезвых мужчин другого компромата не нашли. Это признак моей честности и бескомпромиссности", – добавила Клитина.

Она также пригрозила походом в суд для обеления своей репутации и заявила, что намерена добиться моральной компенсации. Клитина сказала, что пока не знает всех, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, исключенный из "Слуги народа".

"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил (аудиозаписи телефонного разговора. – Ред.) Антон Поляков – вот понятно, с кем судиться", – поделилась планами замминистра.

Отметим, что министр инфраструктуры Владислав Криклий уже заявил, что внесет в Кабинет министров представление об отставке Клитиной.

Примечательно, что оправдания в свой адрес Клитина читала с листочка, за что получила замечание от журналистов. Однако она заверила их, что текст заранее подготовила сама, поскольку очень волновалась.

Помимо этого, скандальная чиновник удивила откровенным признанием о своей внешности. Клитина заявила, что ранее стеснялась своей эффектности и даже хотела быть серой мышкой, чтобы как можно меньше привлекать к себе внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.

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