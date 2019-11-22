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22 ноября • обновлено в 17:01
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"Признак моей честности!" Клитина отреагировала на секс-скандал

9.6т
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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина отреагировала на слухи о том, что она получила свою должность через постель.

Во время брифинга 22 ноября чиновница заявила, что этот фейк запустили из-за отсутствия других компроматов на нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотела промолчать и игнорировать грязноту. Но завтра на моем месте будет другая женщина, ваша дочь, жена или мать. Получается, все симпатичные женщины занимают свои должности через постель? Что это за дикость? Мы же за европейские ценности!" – возмутилась замминистра.

Новости
Секс-скандал с замминистра: Клитина обратилась к украинцам

Александра Клитина

Александра Клитина

Скриншот видео

"Кроме этой речи нетрезвых мужчин другого компромата не нашли. Это признак моей честности и бескомпромиссности", – добавила Клитина.

Она также пригрозила походом в суд для обеления своей репутации и заявила, что намерена добиться моральной компенсации. Клитина сказала, что пока не знает всех, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, исключенный из "Слуги народа".

"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил (аудиозаписи телефонного разговора. – Ред.) Антон Поляков – вот понятно, с кем судиться", – поделилась планами замминистра.

Отметим, что министр инфраструктуры Владислав Криклий уже заявил, что внесет в Кабинет министров представление об отставке Клитиной.

Примечательно, что оправдания в свой адрес Клитина читала с листочка, за что получила замечание от журналистов. Однако она заверила их, что текст заранее подготовила сама, поскольку очень волновалась.

Помимо этого, скандальная чиновник удивила откровенным признанием о своей внешности. Клитина заявила, что ранее стеснялась своей эффектности и даже хотела быть серой мышкой, чтобы как можно меньше привлекать к себе внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Александра Клитина Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Министерство инфраструктуры Секс секс скандал
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Rus Alex
Rus Alex
Ляшко тож рассказал, даже жену показал и чё, кто поверит?
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Dell Alex
Dell Alex
Дурочка. кто ж тебе теперь поверит? ))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Деваха только к успеху тут почти почти подошла, а тут на неё накинулись... Подумаешь, губёхи не так надула... Ну разве это повод очернять человека?
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