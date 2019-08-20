"Признак авторитаризма!" В Раде разгорелся новый скандал из-за "Слуги народа"

Среди избранных депутатов Верховной Рады IX созыва вспыхнул новый скандал из-за состава парламентский комитетов.

По мнению некоторых депутатов, количество мест в них не соответствует реальным потребностям. В частности, такую точку зрения выразили представители партии "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Арьев и Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

На первом заседании рабочей подгруппы по подготовке работы нового созыва Рады было решено установить количество от 7 до 31 депутата в каждом комитете. По словам Цинцадзе, в "Слуге народа" решили пренебречь этими договоренностями.

"Руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более семи человек, в то время как в комитете, который занимается цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов", – объяснила она.

Список комитетов Facebook Владимир Арьев

В объединенном комитете соцполитики, который должен заменить ликвидированный комитет ветеранов, по словам Ирины Геращенко, будет всего 10 нардепов.

"В изгоях – комитеты евроинтеграции и свободы слова, по мнению "слуг", там должно работать по семь депутатов. Конечно, депутаты могут быть слугами, но точно не крепостными", – добавила Ирина Геращенко.

Владимир Арьев, в свою очередь, высказал мнение, что установление конкретного количества людей в составе комитета лишает фракции права выбора.

"Явный признак авторитаризма. Я не буду разбирать приоритеты, почему евроинтеграции и свободе слова предложили самое маленькое количество", – объяснил он.

Также нардеп опубликовал полный список комитетов – их осталось 23 вместо 27.

Как писал OBOZREVATEL, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 22 до 27. Среди ликвидированных оказался и комитет по вопросам ветеранов, что вызвало волну гнева среди многих политиков и крупный скандал.

Позднее также появились имена депутатов, которые должны возглавить каждый из них.

Для политиков, не представляющих президентскую партию, изначально оставили всего два комитета. В СМИ появился предварительный список кандидатов на пост заместителей главы фракции и глав парламентских комитетов от партии "Слуга народа".

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