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28 марта • обновлено в 20:34
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Александр Саенко
Александр Саенко
Юрист и политик Все статьи автора

Призначення по-тихому і без конкурсу: як це допоможе протистояти вірусу?

1.6т
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Бажання по-тихому когось кудись призначити не зникає під час пандемії, а виявляється стає ще сильнішим.

Так запропонованим проектом змін щодо фінансування заходів по боротьбі з коронавірусом пропонується призначати керівництво + рядових працівників митниці, податкової, офісу фінансового аудиту та держфін моніторингу (всі хто під Мінфіном) БЕЗ конкурсу.

Чи є ідеї, як це допоможе протистояти вірусу?

Призначення по-тихому і без конкурсу: як це допоможе протистояти вірусу?

Facebook Олександра Саєнка

Призначення по-тихому і без конкурсу: як це допоможе протистояти вірусу?

Facebook Олександра Саєнка

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Автор
Александр Саенко Александр Саенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олександра Саєнка
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