Команда адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко заявила, что решения о его приводе в ГБР, принятые Печерским судом, являются политическими, поэтому будут обжалованы в суде.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность". По его словам, решение о приводе лидера "Европейской солидарности" надиктованны в Офисе президента Зеленского. Он добавил, что они будут обжалованы как минимум в 5-ти инстанциях.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку", – отметил Головань.

epravda.com.ua

Второе заявление, по его словам, подано в в Офис Генерального прокурора, в частности, нарушения следователем ГБР территориальной подсудности – местонахождение ГБР в Шевченковском районе доводят три судебных решения. Однако, как отметил Головань, ГБР, продолжая традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, упорно ходит по нужным постановлениями именно к "придворному" Печерскому суду.

Кроме того в Офиса Генпрокурора сообщено, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР. Как известно, Указом Президента Зеленского с начала года утверждена новая структура ГБР. Согласно третьему следственному отделу Первого управления досудебных расследований в ней нет. Поэтому "начальник" этого фантомного отдела Сергей Корецкий не имеет никаких законных полномочий на следственные действия.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. Как известно, процедура судебного разбирательства в отношении народных депутатов Украины, которая предусмотрена в Уголовном процессуальном кодексе, требует личного присутствия в суде народной депутата Украины. Зато судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности. Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не присутствовал на нем.

Также заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушение требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Апеляционный суд Киева. И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.

"Стоит также обратить внимание на то, кто первый стал источником информации о определения Печерского суда и обнародовал фрагменты скан-копий судебных решений. Это был народный депутат из президентской фракции" Слуга народа "Александр Дубинский.

Как следует из так называемых "пленок Трубы", подлинность которых была доказана независимыми иностранными экспертами, непосредственные указания руководству ГБР на организацию политических преследований Петра Порошенко давали руководители Офиса президента Зеленского ", – сказал Головань.

В "Европейской солидарности" подчеркнули, что политические преследования в Украине являются недопустимыми. Грубые нарушения закона, использование правоохранительных органов для сведения политических счетов с лидером оппозиционной партии свидетельствуют о слабости нынешней власти перед внутренними и внешними вызовами, и создают угрозу национальной безопасности Украины.

"Атаки на Петра Порошенко имеют целью отвлечь внимание общества на несостоятельность нынешней власти эффективно реагировать на вызовы безопасности, эффективно управлять экономикой и выполнять свои щедрые предвыборные обещания", – говорится в сообщении "ЕС".

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