"Привлечение профессионалов": министр обороны рассказал, когда откажутся от срочников в армии

В Украине намерены отказаться от срочной военной службы и перейти на контрактную основу.
Об этом в интервью ВВС рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он отметил, что переход может состояться даже в период, когда на Донбассе идет война.
"Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС – там мы видим только контрактников", – пояснил глава Минобороны.
Загороднюк подчеркнул, что в ООС должны быть только солдаты-контрактники.
"Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на них. Основной компонент – профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение – привлечение профессионалов", – пояснил он.
При этом министр не назвал конкретных сроков перехода на контрактную военную службу.
"Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно – в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать – надо ответить на вопрос о наших планах, угрозы и ситуацию в сфере безопасности", – добавил Загороднюк.
Андрей Загороднюк
Новое Время
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, как получил должность и познакомился с президентом Владимиром Зеленским.
Также по утверждению Министерства обороны Украины, разведение войск в зоне проведения ООС на Донбассе не является отступлением.
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