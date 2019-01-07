''Вернуть из плена!'' Украина подала иск на Россию в Европейский суд

Украина подала в Европейский суд по правам человека полноценную иск из-за нападения России в Черном море.

Как рассказал на своей странице в Facebook правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина, правительство требует признать незаконным содержание моряков в российских СИЗО.

"Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу 55855/18", – уточнил Лещина.

Он пояснил, что правительство требует от суда признания факта нарушения Россией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности.

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"Правительство Украины считает, что этим были нарушены ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции. Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена", – резюмировал Лещина.

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