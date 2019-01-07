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''Вернуть из плена!'' Украина подала иск на Россию в Европейский суд

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Украина подала в Европейский суд по правам человека полноценную иск из-за нападения России в Черном море.

Как рассказал на своей странице в Facebook правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина, правительство требует признать незаконным содержание моряков в российских СИЗО.

"Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу 55855/18", – уточнил Лещина.

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Он пояснил, что правительство требует от суда признания факта нарушения Россией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности.

Украина подала иск на Россию в Европейский суд

Facebook Alex King

"Правительство Украины считает, что этим были нарушены ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции. Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена", – резюмировал Лещина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

  • 27 ноября в Крыму начали избирать меру пресечения и арестовали 15 моряков на два месяца.

  • 28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.

  • Украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​

  • Все захваченные украинские моряки в ходе допросов ФСБ заявили, что являются военнопленными.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
пленные морякиЕвропейский суд по правам человека
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Проходил мимо
Проходил мимо
Особенно убила отсылка ко 2 и 3 статьям. Если речь идет о конвенции о защите прав человека и основных свобод, то это: ст.2 - Право на жизнь, ст.3 - Запрещение пыток. Хохлы вам самим не смешно еще?)
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
А ЗАКАКИМ Х,,,,М ПОСЫЛАЛИ????
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Как Лавров говорил - Дебилы б ..
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