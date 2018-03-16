Превращение Савченко из очередной Жанны д’Арк в жабку Медведчука имеет один очень позитивный аспект – это прививка от доверчивости и инфантилизма украинцев. Всё, что уже скажет Савченко в своё оправдание не имеет никакого значения, так как она три раза подряд "прокололась".

Первый раз, когда с криком "Своих не сдаём!" собралась взять на поруки Рубана, о котором давно известно, что он человек Медведчука. Рубана долго терпели по той самой причине, по которой терпят самого Медведчука – это представитель Путина в переговорах по обмену пленными. Переговорщиков не выбирают, они данность. Терпели, пока Рубан совсем не обнаглел и не попался на перевозке оружия. Понадеялся, что машину такого публичного персонажа как он не будут досматривать.

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Второй "прокол" Савченко – история с проносом ею в сумке двух гранат и пистолета в зал заседаний Верховной Рады. Чего проще: открой перед камерами журналистов сумку, покажи, что гранат в ней нет, и вся "клевета" Луценко испарится за секунды. После этого Луценко останется долго кланяться и извиняться, а может и уйти в отставку. Но Савченко сумку не открыла, так как знала, что гранаты и пистолет в ней лежат, а также знала, что это известно охране Верховной Рады. Сканер на входе высветил оружие в её сумке, о чём охрана и доложила начальству, а то – Парубию, который направил депутатов Тетерука и Левуса выманить Савченко из зала. Поэтому сумку она не открыла, а закатила трёп о правах народного депутата и человека, которого обыскивать нельзя, и сейчас не 1937 год.

Зачем Савченко тащила гранаты и пистолет в Раду? Вероятно, решила, что с неё как снимут неприкосновенность, так сразу в зале и арестуют. Тут она и покажет всем этим коррупционерам и предателям, которые сдали Крым и начали для наживы войну на Донбассе, на что способен "офицер" Савченко с двумя гранатами.

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Третий "прокол" – обращение Савченко сразу после выхода из здания Верховной Рады к Путину с просьбой обменять её на всех-всех украинцев, томящихся в московском плену. Просто крик души: "Папа, всё пропало, забери меня отсюда, меня обижают и собрались посадить! Хочу к тебе в тюрьму на 22 года, там вкусные макароны дают, я знаю".

После всего этого с Савченко почти всё ясно. Она присоединилась к компании великих людей – "великого революционера" Парасюка, "великого патриота и полководца" Семёна Семенченко, "великого люстратора" Соболева, "великого борца с коррупцией" Лещенко и прочих "великих". Теперь ей остаётся только идти в феминистки: показывать грудь с надписями "Порошенко" и "Путин", и кричать: "Я третья сила, которая борется за мир, прогресс, дружбу и безопасный секс". Это если не посадят, а пока можно поболтать за Крым и жизнь на канале "1 + 1" у Коломойского с вынутым из нафталина безобидным Тарасом Черноволом. Он как господь бог берёт интервью и исповедует любые отлетавшие политические души.

В истории с Савченко не совсем ясно только одно – она дура или работает строго по инструкциям Медведчука. Отсюда и проблема – куда её: в тюрьму или в дурдом. Поэтому пока направили в "чистилище" на "исповедь" к Черноволу: пусть выговорится. Более вероятен вариант: и то, и другое. Возможно, что уже и сам Медведчук плюется от того, что связался с Савченко, в исполнении которой его грандиозные планы о военном перевороте в Украине идут прахом.

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С идеей такого переворота "башни" Кремля носятся с 2014 г. Даже не стеснялись тупо подсовывать её через покойного Мозгового и ещё живого Ходаковского как "народную оппозицию" новым "олигархам" – Плотницкому и Захарченко. Самые ясновидящие в Москве даже несколько раз писали, что "Правый сектор", "Азов" и половина украинской армии уже покинули фронт и идут брать Киев, чтобы снести власть олигархов. Кто такие олигархи, не совсем ясно, но так как с буржуазией бороться всем недоело, особенно, если учесть, что с ней боролись и Гитлер с Геббельсом, но она оказалась не убиваемой. Так что теперь модно бороться с олигархией, под статью в Википедии о которой можно подвести кого угодно. Особенно, если пользоваться украинской и российской её версиями, а не английской.

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Так что – "Все на борьбу с буржуазией, простите, с олигархами, украинскими и российским" – таков "новый" проект Кремля и Савченко, поскольку другие его проекты работают плохо. В исполнении Ленина и Троцкого это было ещё более-менее органично, но в исполнении Медведчука и Савченко это выглядит совсем уныло, и ни доверия, ни энтузиазма не вызывает. Борец с барыгами – Саакашвили в такой роли смотрелся гораздо лучше. Совет: вы сначала на России потренируйтесь, а мы погладим, что получится. Пока что у вас получается омерзительно.