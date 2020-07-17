Приватизация 'Днепра', рейтинг Зеленского и курс гривни

1. Большинство украинцев считает, что страна движется не туда, а доверие к Зеленскому продолжает падать.

Вообще-то, у каждого украинца "не туда" своё. Что касается Зеленского, никогда не понимал, почему для управления трамваем нужно полгода учиться, медицинская справка, собеседование и 5 экзаменов, а для управления страной - только паспорт и опыт игры членом на рояле.

Впрочем, даю последний (14-15 июня) рейтинг украинских политиков, полученный методом телефонного опроса 1800 обладателей мобильных номеров:

* Зеленский - 29,8%

* Порошенко - 18,5%

* Бойко - 18,1%

* Тимошенко - 8,7%

* Разумков - 8,3%

* Смешко - 6,9%

* Медведчук - 6,7%

Пугает переток голосов Зе к московским подстилкам? Я понимаю, что наш мудрый нарид тот ещё избиратель, но не расстраивайтесь - у кремлёвских прихвостней (при самом негативном для Украины раскладе) электоральный потолок - 35%. И этот показатель с каждым годом будет уменьшаться за счёт подрастающей молодёжи.

2. Опрос: треть украинцев осуждает СССР как тоталитарный режим, другая треть – нет.

При СССР реально хорошо жили только партийная номенклатура, артисты и сотрудники спецраспределителей. А часть старшего поколения просто ассоциирует с эсэсэром свою молодость. Как любит повторять мой сосед:

Раньше были времена,

А теперь - мгновения.

Раньше поднимался х*р,

А теперь давление...

Вот и весь секрет тоски по совку и пломбиру. А поддерживающая его молодёжь просто наслушалась от дедов, каким классным был дешёвый сервелат в их спецпайках. Уйдёт поколение номенклатурных шаровиков, уйдёт и "тоска" по совку.

3. Сегодня таки рассмотрят законопроект Бужанского о языке.

Не думаю, что наберут голоса. А вообще, всех бужанских с "не такой" челюстью нужно отправить в ОРДЛО, после чего предоставить этому географическому новообразованию особый статус с эксклюзивным правом углублённого изучения украинского языка, украинской истории и допуска к выборам после успешной сдачи экзаменов по вышеназванным предметам их внуками.

- Ой, навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього хутора збирається!

- Можно по-русски, я вас не понимаю?

- Я говорю: двумя руками черпай!

4. "Слуги" выдвинули кандидатом на пост киевского мэра Верещук. Та вызвала Кличко на дебаты.

Хабалистая корабельная сосна и бракованный клон Марии Захаровой, управлявшая городом с населением 9 000 жителей, позарилась на Киев. Какие дебаты? У неё лицо скучное и манеры торговки чурчхелой. С победой, Виталик!

5. НБУ резко ослабил курс гривни на фоне назначения Шевченко.

Извините за каламбур, но надо или уходить в зелень или уходить зелени. Ибо печатный станок становится главным спонсором украинской экономики. На этом фоне ожидания украинского бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет. Впрочем, каждый должен сам платить за свою глупость, иначе он никогда не поумнеет.

6. Приватизировали гостиницу "Днепр".

Зеленский отреагировал мгновенно, хотя о гибели наших ребят на передке молчал сутки. Но суть в другом: инсайдеры утверждают, что конечным бенефициаром киевского отеля стала группа Бабакова-Гинера - бывших членов Лужниковской ОПГ, а ныне доверенных лиц ботоксного карлика. Цель проста - отмывание грязных российских денег через игральный бизнес (в отеле планируется открыть крупнейшее в Украине казино), услужливо "протянутый" нашими депутатами за день до этой "приватизации". Кто в доле из наших? Знаю, но пока промолчу.

7. Украина подписала соглашение о безвизе с Гренадой.

Это крупнейшее "достижение" украинской дипломатии времён Зеленского. Не останавливайтесь, есть ещё Науру, Тувалу, Кирибати, Сан-Томе и Принсипи. Но вам лучше к пингвинам в Антарктиду - они научат вас молча махать крыльями и есть сырую рыбу. Соглашение они подписали...

8. Три страны обвинили РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID.

А у них есть что-то своё? Не говоря уже про кражу атомной бомбы, матрёшка украдена у японцев, пельмени у китайцев, балалайка у казахов, лапти у скифов, водка у поляков, автомат Калашникова у немцев. Даже флаг украден у РИ, а тот, в свою очередь у голландцев. Но и герб — точная копия герба Фридриха Барбароссы, а половина истории заимствована у украинцев. В остальном - чужое, государственное, многонациональное, всемирное или просто ничье и в руинах. Купи ты легально вакцину и наслаждайся, но нет - рука рефлекторно тянется (пардон) спи@дить. Гены.

9. Устали — покричите в горах: в Исландии запустили сайт для снятия напряжения.

Короче, чтобы проораться достаточно зайти на сайт, выбрать скалу, поле или пляж в Исландии (где установлена колонка), и нажать кнопку с "микрофоном". Динамики в указанном месте реально воспроизведут ваш ор. Я даже знаю те много слов, которые исландские горы услышали бы от меня. Но почему-то вспомнился анекдот:

— Дорогой, а где мой велотренажер?

— Выбросил. Достала эта никчемная иллюзия того, что ты уезжаешь.)

Сегодня ещё один сложный день. Нытики - в сад. Остальные делают, что должно. И столько, сколько нужно. Всегда ваш, Шарп.