ПриватБанк или дефолт: Порошенко выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять стратегическое решение о невозвращении ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому или же объявить дефолт.

Такое заявление сделал пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

"Принятие банковского закона – практически единственное требование, выполнив которое Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в который еще к вирусу погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще больше усилится в результате мировой рецессии на фоне пандемии", – отметил он.

Владимир Зеленский

Порошенко отметил, что именно сейчас в стране наступил момент истины.

"Национальные интересы Украины диктуют главе государства единственное правильное решение. Несмотря на непомерные аппетиты своего бывшего бизнес-партнера и давнего политического союзника – надо сделать выбор в пользу десятков миллионов украинцев. Мы требуем от президента принять стратегические решения в интересах Украины", – заявил Порошенко.

Он напомнил, что законопроект прошел только первое чтение, однако "ЕС" настаивала на голосовании в целом.

"И теперь политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок" каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого – и это во время войны и эпидемии", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко пояснил, что Коломойский хочет сорвать принятие закона, чтобы попытаться вернуть себе банк или же получить от государства компенсацию почти в 6 млрд гривен. Он отметил, что бизнесмен публично выступает за дефолт в Украине.

Политик отметил, что дефолт будет означать стремительный обвал курса гривни, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

"Коломойский в интервью "Нью-Йорк таймс" прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки "слуг", но и пятая колонна – ОПЗЖ Рабиновича-Медведчука. Итак, нет задачи сейчас для нас более важной, чем сорвать этот антиукраинский сценарий", – акцентировал Порошенко.

Он отметил, что фракция "ЕС" настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады.

"Еще несколько недель преступного промедления и нас накроет такая волна, что не поможет уже никакая спасательная шлюпка", – предупредил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности – от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.