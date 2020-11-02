Притула задумал идти в Раду на предстоящих выборах

Бывший кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула заявил, что обязательно будет баллотироваться в Верховную Раду на следующих парламентских выборах в Украине.

Экс-шоумен отметил, что, несмотря на свой проигрыш в гонке за кресло главы столицы, уже не собирается покидать политику. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я хочу избежать тех ошибок, которые допустила партия после прошлой парламентской кампании. Вижу в этом главную задачу – это сохранение того актива, который у нас сейчас есть. Хочу, чтобы эти люди были мотивированы и у нас есть глобальное задание – это нарезать задачи, чтобы люди находились в тонусе, независимо от того, зашли они в местные советы ли нет", – поделился Притула.

По его словам, сейчас важно, чтобы все представители от "Голоса" на местных выборах видели план, которому партия собирается следовать и наращивать силы. Он подчеркнул: начиная с сегодняшнего дня, они уже смотрят на перспективу на следующие кампании.

На уточнение, не хочет ли он таким образом взять партию под себя и фактически стать ее лидером, Притула сказал, что и так является одним из лидеров, а еще человеком, который уважает субординацию.

Однако на вопрос, пойдет ли он в качестве кандидата на внеочередные парламентские выборы, ответил утвердительно.

"В обязательном порядке", – сказал Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов, однако заявил, что ожидал другого результата. Он также рассказал, что будет делать дальше.