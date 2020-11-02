Притула рассказал о предложениях от Зеленского и Ермака
Шоумен претендовал на должность мэра столицы на местных выборах–2020
Но проиграл выборы действующему мэру Виталию Кличко
Заявил, что продолжит политическую деятельность как член партии "Голос"
Бывший кандидат на должность городского головы Киева Сергей Притула летом несколько раз встречался с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
В интервью "Украинской правде" шоумен рассказал, что было несколько интересных предложений, которые должны были привлечь его к Зе!Команде. По словам Притулы, первые разговоры о выборах с ним начались еще в феврале нынешнего года.
"Это были определенные кадровые предложения, которые я не принял", – подчеркнул он, однако уточнять, о чем конкретно шла речь, не стал.
"Если бы я приглашал людей на встречу к себе и делал им какие-то предложения... я бы рассказал, о чем с людьми говорил. Но поскольку меня звали на встречу, как в случае с руководителем Офиса президента, так и в случае с президентом, я не могу себе позволить такой роскоши – выплеснуть наружу те предложения, которые делали", – пояснил он свой отказ.
Президент сделал ему определенное предложение, которое "не было связано с должностями, но было продолжением риторики главы его Офиса", уточнил Притула.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Притула признал победу Кличко на местных выборах и рассказал, что будет делать дальше.