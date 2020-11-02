Притула рассказал о предложениях от Зеленского и Ермака

Бывший кандидат на должность городского головы Киева Сергей Притула летом несколько раз встречался с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В интервью "Украинской правде" шоумен рассказал, что было несколько интересных предложений, которые должны были привлечь его к Зе!Команде. По словам Притулы, первые разговоры о выборах с ним начались еще в феврале нынешнего года.

"Это были определенные кадровые предложения, которые я не принял", – подчеркнул он, однако уточнять, о чем конкретно шла речь, не стал.

"Если бы я приглашал людей на встречу к себе и делал им какие-то предложения... я бы рассказал, о чем с людьми говорил. Но поскольку меня звали на встречу, как в случае с руководителем Офиса президента, так и в случае с президентом, я не могу себе позволить такой роскоши – выплеснуть наружу те предложения, которые делали", – пояснил он свой отказ.

Президент сделал ему определенное предложение, которое "не было связано с должностями, но было продолжением риторики главы его Офиса", уточнил Притула.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Притула признал победу Кличко на местных выборах и рассказал, что будет делать дальше.