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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видеообращение

1.6тЧитать материал на украинском

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос".

Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook. "Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", – сказал он. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, он "хотел бы быть полезным этой стране и людям". "Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец", – сказал Притула.

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Сергей Притула

Сергей Притула

hochu.ua

Своей главной мотивацию Притула назвал команду, с которой идет на эти парламентские выборы.

Также шоумен отметил, что впервые готов поставить свою репутацию на шаль весов и попросил Святослава Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у его избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10-процентный барьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Сергей ПритулаСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
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