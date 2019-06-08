Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видеообращение

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос".

Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook. "Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", – сказал он. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, он "хотел бы быть полезным этой стране и людям". "Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец", – сказал Притула.

Сергей Притула hochu.ua

Своей главной мотивацию Притула назвал команду, с которой идет на эти парламентские выборы.

Также шоумен отметил, что впервые готов поставить свою репутацию на шаль весов и попросил Святослава Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у его избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10-процентный барьер.

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