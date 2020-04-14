Главной ошибкой действующего президента Украины Владимира Зеленского является несовершенная кадровая политика.

Такое мнение озвучил украинский шоумен Сергей Притула в интервью "Украинской правде", отметив, что эта проблема прослеживается на протяжении всего первого года президентства Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня, откровенно говоря, смущает кадровая политика Владимира Александровича. Я знаю его лично уже почти 20 лет, он всегда производил впечатление очень искреннего человека, и я больше чем уверен, что у него есть очень светлые помыслы и светлые желания в том, чтобы Украина была прекрасной и процветающей страной. В конце концов, я не знал ни одного президента, который бы этого не хотел. Включая Виктора Федоровича (пародирует голос Януковича. – Ред.), потому что он понимал, что это будет касса, если страна будет процветать, то и он будет процветать", – пошутил он.

"Но мне кажется, что последний год стал подтверждением того, что есть большие проблемы с кадровой политикой, потому что у нас Кабинет министров не успел испугаться, а уже ушел чуть ли не полным составом, со своих должностей люди убегали. Последствия работы этого Кабмина не по всех направлениях, конечно, но по некоторым ключевым, к сожалению, заставляют быть грустным – прежде всего, была полностью профукана подготовка к борьбе с коронавирусом", – добавил Притула.

Зеленский и Притула

Также шоумена беспокоит тот факт, что за последний год в Украине уже сменился третий генеральный прокурор. К тому же, особые вопросы у него возникли именно к нынешней руководительнице Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой.

"Первые заявления, которые она делает, вызывают, откровенно говоря, некоторое недоумение, потому что есть очень много резонансных дел в стране, и начинать с того, что обещать объявить подозрение Стерненко... Ну, действительно очень важный вопрос для прокуратуры – то, что надо вернуть мундиры с погонами, это крайне важно. Сейчас! Это вопрос. Крайне! Вот больше нечем заняться, вот только этим вопросом!" – возмутился Притула.

Возвращаясь к оценке работы Зеленского, он высказал мнение, что последний год стал для президента годом науки в том, что на определенные должности надо расставлять людей, учитывая не только на их преданность и приближенность к его личности, но и на профессионализм.

"И сейчас у Зеленского, по моему опять же скромному мнению, происходит очень интересный период, если он его правильно подаст людям, потому что у президента есть определенные проблемы с донесением информации к людям. В частности я имею в виду, что Владимир Александрович регулярно записывает видеообращение к людям, но он или избегает, ил не имеет желания, или просто времени на общение с журналистами", – подчеркнул шоумен.

"Я очень хочу увидеть большую открытую пресс-конференцию президента, где он объяснит очень много вещей, которые накопились вокруг него и в его команде, и с тем, что происходит в стране. Я бы очень хотел, чтобы это была пресс-конференция не в режиме конвейера в столовой, а чтобы это была открытая хорошая большая..." – резюмировал Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президентства заметно поправился, и это хороший знак. По его словам, изменения во внешнем виде президента – признак того, что у него нет времени на занятия спортом.

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