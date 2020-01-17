"Присылайте голые фото вечером!" Кива оправдался за скандал с обнаженкой в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, которого недавно опять застукали за рассматриванием эротических фото в Верховной Раде, объснил, что "девочки из его фан-клуба" сами присылают фото в рабочее время.

На своей странице в Facebook он выложил видеообращение якобы для девушек, которые часто шлют ему свои обнаженные фото. Он попросил их делать это в нерабочее время.

Видео было снято во время тренировки в спортзале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Кива обратился к "девочкам из фан-клуба"

"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это в мое нерабочее время – в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 20:00. Потому что в противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", – заявил он.

Напомним, недавно Кива попался на рассматривании откровенных фото прямо во время голосования. Появилось видео, на котором запечатлено, как нардеп смотрел на своем смартфоне на снимки обнаженной женщины, присланные в мессенджере WhatsApp.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива ранее попался на "рукоблудии" в зале Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как он разговаривал по телефону, а затем принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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