Присутствие войск РФ на Донбассе подтверждено: США выступили с заявлением

Присутствие российский войск на Донбассе подтверждено многими источниками, при этом Москва продолжает подпитывать этот конфликт.

С таким заявлением выступил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания Постоянного совета организации 21 мая, передает "Укринформ".

"Несмотря на то, как часто Москва отрицает свою роль, присутствие подготовленных Россией сил, которые используют предоставленную РФ технику на Донбассе, неоднократно подтверждалась средствами массовой информации и неправительственными организациями", – отметил он.

Гилмор подчеркнул, что Россия продолжает подпитывать этот конфликт военнослужащими, боеприпасами, оружием, перебрасывая их через украинскую границу.

Посол также напомнил, что управляемые Москвой силы препятствуют передвижениям патрулей СММ ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, патруль ОБСЕ 15 мая попал под обстрел в районе поселка Березовское Луганской области. По наблюдателям выпустили два снаряда.

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