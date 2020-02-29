Пристайко разоблачил коварный план нового куратора "Л/ДНР"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, отвечающий в Кремле за украинское направление, имеет целью федерализацию Украины.

Соответствующее мнение он высказал в интервью на телеканале "Украина 24", напомнив, что Козак известный планом по Приднестровью, где было прекращено военное противостояние, но он никоим образом не способствовал реинтеграции Молдовы.

"Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, которая является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака – это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает", – отметил Пристайко.

Вадим Пристайко УНИАН

При этом он подчеркнул, что Украина не может принять такой сценарий. По его словам, пока рано говорить, может ли изменение Владислава Суркова на Дмитрия Козака как ответственного в России за украинское направление повлиять на прекращение войны и мирное урегулирование на Донбассе. Несмотря на то, что многие считают, что "партия войны" уступила "партии мира", которую представляет вместо Владислава Суркова Дмитрий Козак, Пристайко не спешит ему доверять.

"Как профессиональный дипломат, я вообще не верю ничему, включая это, то есть я не вижу достаточно оснований, чтобы сделать выводы о том, что к решению украинского вопроса подключилась партия мира. Когда мы это увидим, тогда мы сможем об этом говорить", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля президент РФ подписал указ об увольнении Владислава Суркова с должности помощника президента России. Георгий Тука прокомментировал его замену на Дмитрия Козака.

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