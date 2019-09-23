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23 сентября • обновлено в 12:24
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Пристайко раскрыл суть скандальной формулы Штайнмайера

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил смысл формулы Штайнмайера, которая касается плана по Донбассу.

"Идеологический конфликт между тем, что должна быть сначала – безопасность или политическое урегулирование, а также отсутствие доверия между сторонами, мол, вторая часть будет выполнена после выполнения первой, и привели к тому, что Штайнмайер выдвинул идею, которая очень просто формулируется", - отметил он в интервью "Громадському".

По его словам, до проведения локальных выборов должен быть решен вопрос с выводом вооруженных формирований.

"В этой краткой формуле, которую все очень широко интерпретируют, говорится об одном – что в день проведения выборов закон об особом статусе будет применен во временном порядке, а момент, когда ОБСЕ скажет, что выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ, этот статус получит постоянный характер", – пояснил Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

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"Вот и все, больше ничего нет, никаких идей, никто не говорит о том, когда Украина получит доступ к границе, или будет в данный момент допуск СМИ. Это в стандартах ОБСЕ для проведения честных и прозрачных выборов. В самой формуле нет ни слова. Те, что говорят – это интерпретации", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Реализация "формулы Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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