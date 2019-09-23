Пристайко раскрыл суть скандальной формулы Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил смысл формулы Штайнмайера, которая касается плана по Донбассу.

"Идеологический конфликт между тем, что должна быть сначала – безопасность или политическое урегулирование, а также отсутствие доверия между сторонами, мол, вторая часть будет выполнена после выполнения первой, и привели к тому, что Штайнмайер выдвинул идею, которая очень просто формулируется", - отметил он в интервью "Громадському".

По его словам, до проведения локальных выборов должен быть решен вопрос с выводом вооруженных формирований.

"В этой краткой формуле, которую все очень широко интерпретируют, говорится об одном – что в день проведения выборов закон об особом статусе будет применен во временном порядке, а момент, когда ОБСЕ скажет, что выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ, этот статус получит постоянный характер", – пояснил Пристайко.

Вадим Пристайко 24 канал

"Вот и все, больше ничего нет, никаких идей, никто не говорит о том, когда Украина получит доступ к границе, или будет в данный момент допуск СМИ. Это в стандартах ОБСЕ для проведения честных и прозрачных выборов. В самой формуле нет ни слова. Те, что говорят – это интерпретации", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реализация "формулы Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!