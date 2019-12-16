"Будет неравным": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными

Ближайший обмен пленными между Украиной и Россией будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда.

В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан, отметил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Этот обмен требует более гибкого подхода, и будет неровное количество людей. Все зависит от того, каков предел возможного в переговорных командах. Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей. Предел нашего компромисса был продемонстрирован, как вы помните, с моряками. Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому мы были вынуждены отдать за них 24 человека", – сказал он.

Вадим Пристайко "Цензор.НЕТ"

При этом, подчеркнул Пристайко, по некоторым из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако Украина все же пошла на большие уступки из-за превалирования гуманитарной составляющей при принятии решения.

"На этот раз такого большого количества людей, чтобы поменять друг на друга, у нас нет. Поэтому это еще более чувствительный обмен. И от каждого сказанного слова, в том числе в средствах массовой информации, будет зависеть судьба кого-то, кто может остаться за решеткой", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом до конца 2019 года. Так называемая "омбудсмен республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три этапа: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

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