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21 декабря • обновлено в 16:53
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"Придут к плохому финалу": Пристайко предостерег Россию от "раздела" Украины

1.5т
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Украина восстановит суверенитет над всеми оккупированными территориями, а Россия должна знать, что желание переписать историю закончится для нее печально.

Об этом Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя украинофобские высказывания президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

"История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: те, кто заглядывает на чужую землю, видят за рубежом какие-то "исконные территории" – всегда приходят к плохому финалу", – заявил глава украинского МИД.

Украина, подчеркнул Пристайко, – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которого признаны всеми странами мира и защищены международным правом. "И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории – то так тому и быть", – подчеркнул он.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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Также министр напомнил, что Украина после парижского саммита "нормандской четверки" начала немедленно выполнять свою часть обязательств. Однако она не сможет продвинуться дальше, если не будет соответствующих шагов всех тех, кто сидел за столом переговоров.

Пристайко подчеркнул, что Путин дал обязательства на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства коммюнике. А это – обмен пленными по формуле "всех на всех", прекращение огня, разведение войск еще на трех участках, доступ Международного Комитета Красного Креста к украинским пленным на оккупированных территориях и расширенный мандат ОБСЕ.

Также глава МИД добавил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске продолжат в последнюю неделю 2019 года. По его словам, Киев надеется, что это признак того, что все хотят результативности, ведь ТКГ имела детальные переговоры по всем вопросам и продвинулась в некоторых из них довольно далеко.

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"Это – дела и это – реальные шаги к миру. А эти заявления и манипуляции историей – это игра на эмоциях", – акцентировал внимание Пристайко.

Он добавил, что Украина стала свидетелем того, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и будущее.

"Мы умеем отличать слова от действий. От всех сидящих за столом переговоров в Нормандии мы ожидаем действий", – резюмировал министр.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, вы шо, не хотите ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬСЯ? зачем же тогда повалили памятники создателю вашего государства Ленину?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Zhikharev Dmitry, ленин- паРашный идол,ложили мы на него с прибором.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я этих хoхлoв, что им не жилось то спокойно, что они все делятся, неужели мы лучше их жили ,или они хуже???...мы им лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь них назвали, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это они нас отблагодарили- москаляку на гіляkу! ???? ....низкий им поклон.....
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Oleg Oleg, понималку отрасти для начала.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
За годы независимости уkры сошли с ума от вседозволенности
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