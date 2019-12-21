"Придут к плохому финалу": Пристайко предостерег Россию от "раздела" Украины

Украина восстановит суверенитет над всеми оккупированными территориями, а Россия должна знать, что желание переписать историю закончится для нее печально.

Об этом Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя украинофобские высказывания президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

"История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: те, кто заглядывает на чужую землю, видят за рубежом какие-то "исконные территории" – всегда приходят к плохому финалу", – заявил глава украинского МИД.

Украина, подчеркнул Пристайко, – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которого признаны всеми странами мира и защищены международным правом. "И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории – то так тому и быть", – подчеркнул он.

Вадим Пристайко ВВС

Также министр напомнил, что Украина после парижского саммита "нормандской четверки" начала немедленно выполнять свою часть обязательств. Однако она не сможет продвинуться дальше, если не будет соответствующих шагов всех тех, кто сидел за столом переговоров.

Пристайко подчеркнул, что Путин дал обязательства на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства коммюнике. А это – обмен пленными по формуле "всех на всех", прекращение огня, разведение войск еще на трех участках, доступ Международного Комитета Красного Креста к украинским пленным на оккупированных территориях и расширенный мандат ОБСЕ.

Также глава МИД добавил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске продолжат в последнюю неделю 2019 года. По его словам, Киев надеется, что это признак того, что все хотят результативности, ведь ТКГ имела детальные переговоры по всем вопросам и продвинулась в некоторых из них довольно далеко.

"Это – дела и это – реальные шаги к миру. А эти заявления и манипуляции историей – это игра на эмоциях", – акцентировал внимание Пристайко.

Он добавил, что Украина стала свидетелем того, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и будущее.

"Мы умеем отличать слова от действий. От всех сидящих за столом переговоров в Нормандии мы ожидаем действий", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Также он соврал, что первым об украинцах как об отдельном этносе якобы заговорил польский граф Станислав Потоцкий, который жил в XVIII веке.

В еще одном скандальном тезисе президент РФ и вовсе "объединил" россиян, украинцев и белорусов, заявив, что это "одно и то же".

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