Пристайко озвучил условия, при которых Украине лучше отказаться от Донбасса

Экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае "провала" Минских соглашений и сценария с миротворцами Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе.

Особенно необходимым такой шаг будет в том случае, если на кону будет стоять западный вектор развития Украины, заявил дипломат в интервью "Европейской правде".

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались", – сказал он, отметив, что нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе.

Пристайко при этом признал, что эта идея может быть воспринята как "зрада", но подчеркнул, что такое решение допустимо лишь на некоторое время.

Он напомнил о решении Западной Германии после войны: "Они признали: на этом этапе мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая затем объединится".

"В истории вообще никогда не было постоянных решений... Но я думаю, что лучше все-таки быть государством, народом. У нас в истории этого постоянно не хватало", – добавил Пристайко.

Как писал OBOZREVATEL, на слова Пристайко уже отреагировал глава МИД Украины. Дмитрий Кулеба заявил, что такие идеи не соответствуют официальной позиции государства.

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