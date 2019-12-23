Пристайко озвучил "план максимум" по обмену пленными с Путиным

Украина намерена дорабатывать списки лиц на обмен пленными, так как на данный момент согласована лишь одна группа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу". "Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уже точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", – сказал он.

Кроме того, Пристайко пояснил, что стороны до проведения следующего "нормандского" саммита должны не только определить три участка, но и провести разведение сил.

Обмен пленными "Корреспондент"

Так, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

"Мы рассчитываем на то, что они будут обработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем", – сказал украинский министр.

Ранее OBOZREVATEL собрал информацию о главных достижениях украинских дипломатов за 2019 год.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся