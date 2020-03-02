Главная Новости
2 марта • обновлено в 17:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Пристайко ответил на слухи об отставке

1.6т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко его отставку.

Об этом рассказал сам дипломат на брифинге с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает "Интерфакс-Украина".

"Девять месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", пока не было", – сообщил глава МИД.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Также он подтвердил информацию, что готовится возможная отставка целого Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, нас пригласил президент Зеленский, и если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", – подчеркнул Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признался, что у него были разногласия с главой Офиса президента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кремль москва
кремль москва
а как старался дурачок, даже 9 мая запретил праздновать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги