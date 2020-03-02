Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко его отставку.

Об этом рассказал сам дипломат на брифинге с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает "Интерфакс-Украина".

"Девять месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", пока не было", – сообщил глава МИД.

Вадим Пристайко

Также он подтвердил информацию, что готовится возможная отставка целого Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, нас пригласил президент Зеленский, и если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", – подчеркнул Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признался, что у него были разногласия с главой Офиса президента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал