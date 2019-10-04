Пристайко объявил о новой "украинской формуле мира" для Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что команда президента Владимира Зеленского предложила свою формулу завершения войны на Донбассе.

План может стать заменой так называемой "формулы Штайнмайера", которая вызвала общественный резонанс в Украине, заявил глава МИД в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 октября.

"Надо иметь украинскую формулу мира. Формула мира – это деоккупация и возвращение мирной жизни гражданам ... Я считаю, что наша формула мира должна быть поддержана внутри страны", – сказал он.

Министр подчеркнул, что другие, так называемые иностранные формулы урегулирования конфликта с Россией могут привести к капитуляции.

Вадим Пристайко Podrobnosti.ua

Напомним, недавно Вадим Пристайко заявил, что новый этап обмена пленными состоится уже на следующей неделе, то есть с 7 октября.

Он также подчеркнул, что у Украины есть не только план "А", но и секретный план "Б" по Донбассу.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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