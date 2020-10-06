Пристайко о новом соглашении между Украиной и Британией: будете удивлены

Украина и Великобритания подпишут новое соглашение о стратегических отношениях во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября.

Об этом рассказал в интервью Голосу Америки посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, документ будет похож на соглашение об ассоциации с Европейским союзом, и украинцы будут ему удивлены.

"Огромный документ. Много сотен страниц. Думаю, публика будет удивлена, когда документ будет подписываться лидерами. На столе вы увидите вот такого примерно размера папку бумаг (высоко поднимает руку, – ред.)", – сказал дипломат.

По его словам, в документе будет решаться множество вопросов, соглашение устанавливает стратегическое партнерство.

"Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", – объяснил он.

Пристайко признал, что неудовлетворительным пока остается вопрос британских виз для украинских граждан, но Лондон это признает и в ближайшее время министры иностранных дел должны обсудить этот вопрос отдельно.

"Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества также замечательный фон для миграционной части. Процесс чувствителен для внутренней политики как Украины, так и Великобритании. Но как минимум мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего донимают украинцев", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.