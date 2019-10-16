Отдадим треть бюджета: Пристайко назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если украинский народ не поддержит "формулу Штайнмайера", то правительство будет вынуждено направить треть бюджета на армию для защиты территориальной целостности.

Об этом он сообщил журналистам во время брифинга, передает "Громадське".Он напомнил, что "формула Штайнмайера" была частью Минских договоренностей, утвержденных предыдущим правительством, а новое правительство лишь выполняет то, на что Украина согласилась.

Также Пристайко выразил надежду, что "формула" не повредит суверенитету Украины больше, чем уже есть.

Вадим Пристайко

"Это болезненный компромисс, но мы надеемся, что можем пойти по этому пути, не заходя далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем уже есть. Как сделать так, чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей? Надо быть честным перед собой и своим народом. Если мы уже о чем-то договариваемся, то каким бы ни было мучительными это решение, мы должны сказать своему народу: это путь к миру, который наступит в будущем", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что если для украинского народа эта цена неприемлема, то правительство будет вынуждено направить треть бюджета на армию для защиты территориальной целостности.

"Я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию, нашу армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса", - отметил министр .

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