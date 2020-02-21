Пристайко анонсировал окончание обмена пленными с Россией: как это будет

Украинская сторона проводит подготовку к новому обмену пленными, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Голос Америки". По его словам, это станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

Отметим, что дипломат назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией единственным частичным достижением минского процесса.

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Обмен пленными "24"

"... Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – пояснил Пристайко.

Кроме того, министр подчеркнул, что выборы на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, нельзя будет проводить без украинского контроля над украино-российской границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в рамках нового масштабного обмена пленными рассчитывает вернуть до 200 человек. Ожидается, что это произойдет до встречи "нормандской четверки".

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