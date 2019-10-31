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31 октября • обновлено в 15:24
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"Пришло время завоевать ПДЧ!" Порошенко тепло встретился со Столтенбергом

1.5т Читать материал на украинском

Двери НАТО остаются открытыми и Украина должна продолжать осуществление реформ для достижения этой цели.

Об этом написал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook после встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко процитировал слова из выступления генсека с трибуны Верховной Рады: "Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого – необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы".

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

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"Полностью согласен со словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбегра", – отметил пятый президент Украины.

"Только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пора завоевать План действий по членству в Альянсе и выполнить его", – подчеркнул Порошенко.

Напоминаем, что фракция "Европейская Солидарность" инициировала обращение к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне о получении Украиной Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Как писал OBOZREVATEL, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 31 октября приехал с визитом в Украину, призвал правительство к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

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Персоны
Марина Порошенко Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну если об этом написал пятый президент Украины, то тут никаких сомнений быть не может, этот сказал - сделал, такой принцип был во время всего его президенства ! Кто-нибудь будет спорить ?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Осталось признать Крым российским и вы в НАТО ...
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hunt andres
hunt andres
Тепло? С горилкой?)
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