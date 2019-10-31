"Пришло время завоевать ПДЧ!" Порошенко тепло встретился со Столтенбергом

Двери НАТО остаются открытыми и Украина должна продолжать осуществление реформ для достижения этой цели.

Об этом написал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook после встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко процитировал слова из выступления генсека с трибуны Верховной Рады: "Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого – необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы".

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

"Полностью согласен со словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбегра", – отметил пятый президент Украины.

"Только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пора завоевать План действий по членству в Альянсе и выполнить его", – подчеркнул Порошенко.

Напоминаем, что фракция "Европейская Солидарность" инициировала обращение к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне о получении Украиной Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Как писал OBOZREVATEL, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 31 октября приехал с визитом в Украину, призвал правительство к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

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