"Пришло время действовать!" Жена Зеленского поделилась громкими планами

Жена президента Украины Елена Зеленская планирует заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.
Об этом первая леди рассказала в пятницу, 13 сентября, на форуме YES в Киеве, передает пресс-служба главы государства.
"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - сказала Зеленская.
Елена Зеленская
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По ее словам, сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив, в частности, это здоровье будущих поколений, включая перинатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей.
Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Также первую леди интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.
Елена и Владимир Зеленские
Пресс-служба ОПУ
Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.
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