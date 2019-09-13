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14 сентября • обновлено в 00:01
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"Пришло время действовать!" Жена Зеленского поделилась громкими планами

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Жена президента Украины Елена Зеленская планирует заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.

Об этом первая леди рассказала в пятницу, 13 сентября, на форуме YES в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - сказала Зеленская.

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Елена Зеленская

Елена Зеленская

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По ее словам, сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив, в частности, это здоровье будущих поколений, включая перинатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей.

Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Также первую леди интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

Пресс-служба ОПУ

Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.

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Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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