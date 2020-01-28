Пришли семьи Небесной Сотни: под ГБР устроили митинг против адвоката Януковича

Партия "Европейская cолидарность" совместно с представителями общественности и активистами молодежки пришла к Государственному бюро расследований, чтобы поддержать семьи Героев Небесной Сотни, которые считают недопустимым назначение адвоката бывшего президента Украины Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

Народный депутат от "ЕС" Ростислав Павленко заявил, что участники акции требуют от руководства ГБР предоставить ответы на вопросы о причинах назначения лица, которое имеет очевидный конфликт интересов, на руководящую должность в правоохранительном органе, говорится на сайте пресс-службы партии.

Также они заявили о недопустимости игнорирования позиции гражданского общества в отношении действий Государственного бюро расследований.

"Мы считаем неприемлемым, что со всего юридического сообщества в Украине выбран именно господин Бабиков, который является адвокатом Януковича, который имеет четкий конфликт интересов. Также известно, что линия защиты Януковича в том, что якобы в Украине произошел государственный переворот. Это неприемлемо, что такой человек теперь будет возглавлять следствие. И даже несмотря на то, что нам говорят, что якобы именно он лично следствие не будет возглавлять, но он является первым заместителем директора ГБР – человек, который по должности может на следствие влиять.

Поэтому мы считаем неприемлемым, чтобы такой человек работал в органе, в который очень важно доверие. ГБР имеет еще доказать после "пленок Трубы", что оно способно не только проводить политически обусловленные преследования, но и собственно разбираться в делах по существу", – сказал он.

"Здесь есть представители семей Небесной Сотни, представители пострадавших на Майдане, активисты, организации – для того, чтобы заявить о позиции, что работа таких как господин Бабиков в ГБР недопустима", – добавил Павленко.

Парламентарий отметил, что информация о политической мотивированности преследования со стороны ГБР, которая систематически публикуется журналистами, вредит международному имиджу Украины, и такие действия со стороны власти недопустимы в демократической стране.

"Это политически обусловленные преследования, и это очень плохо для имиджа страны на международной арене. Такие вещи присущи диктаторским режимам. Если Зеленский хочет, чтобы в Украину было отношение как к демократическому государству, то должны прекратиться политические преследования и совещания, о которых журналисты активно пишут, что именно в Офисе президента проходят совещания и относятся политические задачи о политических преследованиях", – сказал парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" 24 января пришли в Государственный бюро расследований, чтобы заявить его руководству о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова.

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