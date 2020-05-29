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29 мая • обновлено в 07:52
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"Пришельцы из космоса-2": президент без штанов, или Что общего у Зеленского и Лени-космоса

8.7т
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OBOZREVATEL запустил второй сезон политико-сатирического сериала "Пришельцы из космоса", в котором новой украинской власти достанется за все огрехи.

Не секрет, что знамя политической сатиры в последние годы находилось в умелых руках "Квартала 95". Однако президентство их идейного лидера – Владимира Зеленского и последующая миграция в Офис президента значительного числа креативщиков из "квартала", сделало комиков уже не такими зубастыми. Оно и понятно. Кому же охота смеяться над своими?

В связи с этим OBOZREVATEL решил подменить "квартал" и напомнить Украине, что смеяться над властью не только не зазорно, но и важно.

Первую серию шоу "Пришельцы из космоса-2" можно посмотреть уже сейчас.

Напомним, ранее OBOZREVATEL выпускал два популярных сатирических сериала.

Так, сериал "Пришельцы из космоса" высмеивал Леонида Черновецкого в бытность его мэром Киева. Первый сезон 15 серийного сериала можно посмотреть прямо здесь.

Кроме того, на OBOZREVATEL выходил сериал "Операция проФФесор", в котором рассказывалось о злоключениях Виктора Януковича, который почти смог победить на выборах президента Виктора Ющенко. Все серии можно посмотреть по этому линку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Виктор Янукович Леонид Черновецкий Владимир Зеленский
Место
Украина
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