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Приобнял и спросил о Порошенко: в Брюсселе началась встреча Зеленского с Юнкером

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Во вторник, 4 июня, в Брюсселе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Делегация украинского главы государства прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленского на входе встретил Юнкер и, приобняв одной рукой за плечи, повел фотографироваться.

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

"Европейская правда"

Юнкера о чем-то спросили, но по причине отсутствия микрофона, вопрос был трудноразличим, однако было слышно, что речь шла о пятом президенте Украины Петре Порошенко. На это Юнкер сказал: "У меня теперь есть новый (президент. - Ред.)".

Отметим, Зеленского сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Зеленский не будет общаться с журналистами во время визита в Брюссель.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЖан-Клод ЮнкерПетр Порошенко
Место
БельгияБрюссель
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леня зе
леня зе
о сколько мемов будет сегодня1)шо ,он необрезанный?2)как не порошенко,и не пьет?
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CARGO 100
CARGO 100
Интересно, Юнкер научит его похмеляться?
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