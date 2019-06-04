Приобнял и спросил о Порошенко: в Брюсселе началась встреча Зеленского с Юнкером

Во вторник, 4 июня, в Брюсселе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Делегация украинского главы государства прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленского на входе встретил Юнкер и, приобняв одной рукой за плечи, повел фотографироваться.

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер "Европейская правда"

Юнкера о чем-то спросили, но по причине отсутствия микрофона, вопрос был трудноразличим, однако было слышно, что речь шла о пятом президенте Украины Петре Порошенко. На это Юнкер сказал: "У меня теперь есть новый (президент. - Ред.)".

Отметим, Зеленского сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Зеленский не будет общаться с журналистами во время визита в Брюссель.

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