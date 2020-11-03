Принятые монобольшинством изменения в Налоговый кодекс позволяют давить на бизнес, – Южанина

Принятые монобольшинством изменения в Налоговый кодекс расширили полномочия контролирующих органов и создали инструменты для давления на бизнес. Поэтому фракция "Европейской Солидарности" предложила собственный законопроект для уменьшения давления на бизнес.

Об этом народный депутат от "ЕС" Нина Южанина заявила с трибуны парламента, сообщила пресс-служба политсилы. Она напомнила о документе, который ввел дискредитационные нормы.

"Все мы помним проект закона 1210, который стал законом 466, которым были введены кардинально новые фискальные инструменты, дискредитационные нормы, которые значительно расширили полномочия контролирующих органов, изменили баланс взаимоотношений между контролирующими органами и налогоплательщиком", – напомнила Южанина.

"В течение 3,5 месяцев мы ждали, что президент наложит вето на этот проект закона, но он поступил по-другому. При этом сказал своей команде – "Слуге народа", что они должны после подписания этого закона до срока, когда все эти нормы заработают, внести изменения и отменить эти дискредитационные нормы. Фракция Зеленского не сделала этого. Поэтому мой альтернативный проект закона касается именно тех изменений, которые крайне необходимы для всего бизнеса: для малого, среднего, крупного", – подчеркнула народный депутат.

Она предложила исключить все дискредитационные нормы из закона, ведь они противоречат Конституции Украины.

"Я предлагаю исключение всех норм, которые вводят концепцию вины и увеличение ответственности налогоплательщиков. Об этом много дискутировали, и Верховный Суд, и Ассоциация юристов Украины. Все сказали, что эти нормы являются размытыми, неконкретными, и противоречат Конституции Украины", – подчеркнула представитель "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, за уменьшение давления на малый бизнес выступила также и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявив, что ей удалось добиться рассмотрения внесенного фракцией законопроекта №3853-2, который защитит ФЛП и малых предпринимателей