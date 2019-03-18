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Языковой закон откладывается: в Кабмине раскрыли причину

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Законопроект об украинском языке вряд ли будет принят до первого тура президентских выборов в Украине 31 марта 2019, на что раньше надеялись народные депутаты.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, который заверил, что откладывать рассмотрение законопроекта никто не намерен, однако количество поправок к документу требует более долгого рассмотрения.

К тому же чиновник ответил на заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович о том, что законопроект об украинском языке нужно рассматривать после выборов президента Украины из-за того, что "в контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений".

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"Конечно, ничего откладывать не нужно, и я искал на официальных информационных носителях Совета Европы и других смежных учреждений любое официальное обращение к Верховной Раде о необходимости приостановления рассмотрения закона о языке и не нашел. Только комментарий премьер-службы Дуньи Миятович, и в связи с этим я не считаю, что есть какая-то официальная позиция Совета Европы о необходимости приостановления Верховной Радой Украины рассмотрения закона о языках", – рассказал Кириленко.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

Zik.ua

По его словам, учитывая это, и многие другие обстоятельства, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта.

"В законе учтены практически все предварительные выводы Венецианской комиссии относительно всех законов о языке, которые до сих пор рассматривались в Украине. Эта дискуссия имеет свою историю, и вот большинство спорных норм, по которым неоднократно давала оценку Европейская комиссия за демократию через право, учтены в этом законопроекте. В том числе учтены все пожелания относительно языка образования, как в теле закона, так и в переходных положениях, которые также будут рассматриваться", – объясняет чиновник.

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В то же время вице-премьер соглашается, что вокруг языкового закона существуют политические споры, и они будут продолжаться. Но несмотря на это, этот вопрос должен быть нормировано урегулирован.

"Кроме того, ни одна из норм законопроекта не содержит ни одного притеснения или дискриминации других языков, о языках национальных меньшинств или языков коренных народов. Также этот законопроект четко предусматривает, что парламент обязательно рассмотрит закон о языках коренных народов и национальных меньшинств, который дополнительно унормирует те вопросы, которые могут беспокоить национальные меньшинства", – сказал он.

Также Кириленко напомнил, что законом предусматривается очень длительный переходный период, прежде чем нормы вступят в силу. И в течение этих длительных переходных периодов будет принят закон о языках коренных народов и национальных меньшинств, будут отрегулированы все необходимые подзаконные и нормативные акты.

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По его мнению, голосов для принятия законопроекта в парламенте хватит, но некоторые факторы свидетельствуют о том, что до конца марта депутаты не успеют проголосовать за документ в целом.

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины

"Делать прогнозы неблагодарное дело, но по тому темпу, который сейчас есть, то на принятие этого решения на следующей пленарной неделе (19-22 марта. – Ред.) рассчитывать не приходится. Наверное, это все же случится несколько позже, если будет тот самый темп", – объяснил Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада в марте примет закон об украинском языке. Это де-факто последний законопроект, который парламент рассмотрит до первого тура президентских выборов.

  • Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык.

  • СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный язык.

  • Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Кроме госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

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Тема
Эксклюзив
Персона
В’ячеслав Кириленко
Место
Украина
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
СУГС! Трєпєщітє, кацапйо!
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