"Принял решение по выборам": Сюмар назвала статус Вакарчука

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук принял для себя решение не баллотироваться на пост президента Украины.

Такое мнение высказала народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар в интервью LIGA.net. Она подчеркнула, что он "перетянул" с интригой.

"Он объективно уже перетянул, и те ожидания, которые были в августе, сейчас не сработают. Вакарчук решил оставаться в статусе морального авторитета, дающего советы", - подчеркнула она.

Святослав Вакарчук АР

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку. Он получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост главы Украины.