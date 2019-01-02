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"Принял решение по выборам": Сюмар назвала статус Вакарчука

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Украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук принял для себя решение не баллотироваться на пост президента Украины.

Такое мнение высказала народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар в интервью LIGA.net. Она подчеркнула, что он "перетянул" с интригой.

"Он объективно уже перетянул, и те ожидания, которые были в августе, сейчас не сработают. Вакарчук решил оставаться в статусе морального авторитета, дающего советы", - подчеркнула она.

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Жители Донбасса высказались о "президентстве" Зеленского и Вакарчука

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

АР

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку. Он получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост главы Украины.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Святослав ВакарчукВиктория Сюмар
Место
Украина
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