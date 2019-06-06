Принудить Россию к миру: Портников назвал плюсы и минусы плана Зеленского

Журналист и обозреватель Виталий Портников заявил, что в планах президента Украины Владимира Зеленского относительно Донбасса есть как плюсы, так и минусы, в частности он требует терпение, а также совместных действий страны и Запада.

"Зеленский во время своего первого визита в Брюссель говорил о необходимости принуждения России к миру. Этот термин, когда его употребляет украинский президент, уверен, значительно отличается по смыслу от российского понимания "принуждения к миру"", – говорится в блоге Портникова на сайте Крым.Реалии.

По словам журналиста, Россия "принуждала к миру" Грузию, когда вводила свои регулярные войска на территорию Южной Осетии и способствовала этническим чисткам в грузинских селах самопровозглашенной республики.

Портников назвал плюсы и минусы плана Зеленского УНН

"И "принуждала к миру" Украину, когда "крымская самооборона" блокировала украинские воинские части, когда посылали "добровольцев" на Донбасс и вводили регулярные войска, чтобы спасти от поражения лимитрофы "народных республик" оккупированного Донбасса", – добавляет Портников.

Когда Зеленский говорит о принуждении России к миру, он, по мнению обозревателя, имеет в виду санкционное давление Запада и Украины, готовность к совместным действиям, которые заставят Кремль отказаться от своего агрессивного курса и эскалации ситуации в соседней стране.

"В военной операции, которую Кремль называет "принуждением к миру", никаких особых проблем нет – ты вводишь войска на чужую операцию, обстреливаешь, разрушаешь, убиваешь. А потом благосклонно выслушиваешь, на что готовы власти уничтожаемого тобой государства и их западные посредники – только чтобы ты убрал свои войска и перестал стрелять", - комментирует Портников.

Журналист добавляет, что так уже было и с Грузией, и с Украиной. Так, по мнению Портникова, будет и впредь, когда Россия захочет напасть на кого-то из своих соседей.

Но мирное "принуждение", по словам обозревателя, о котором говорит Зеленский – это не месяцы, а годы терпение и самопожертвование, готовность не отступать, обороняться, окапываться и не нападать.

"Судя по настроениям многих украинских граждан, которые считают продолжение войны одним из главных недостатков правления Петра Порошенко, о таком терпении говорить не приходится. И Владимир Зеленский с его программой принуждения России к миру уже через несколько месяцев может оказаться в меньшинстве среди собственных соотечественников", – делится мыслями журналист.

Так же, по словам Портникова, многие западные политики пытаются найти любой повод для восстановления связей с Москвой, поэтому терпения у элит и у многих граждан стран цивилизованного мира не так и много.

"И, конечно, чем меньше терпения у украинцев, тем меньше терпения у жителей западных стран. Запад не будет терпеть за Украину", – сказал обозреватель.

По мнению Портникова, из этого следует именно то, о чем говорит президент Владимир Зеленский – нужно принуждать Россию к миру совместными действиями. Потому что, если Украина не будет принуждать Россию к миру, она будет "принуждать к миру" всех остальных. Причем, считает журналист, не мирно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил на английском языке в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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