"Приносим соболезнования": у Яценюка случилась трагедия в семье

В семье бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка произошла трагедия – умер отец политика Петр Яценюк.
Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта". Петру Яценюку было 78 лет. Он жил и работал в Черновцах.
"Политическая партия" Народный фронт "выражает искренние соболезнования Арсению Яценюку в связи со смертью отца. Вечная память. Царство небесное", – говорится в сообщении.
Петр Яценюк до 2002 года занимал должность заместителя декана исторического факультета Черновицкого университета. Имел звание заслуженного работника образования Украины.
"Ушел в другой мир Яценюк Петр Иванович, преподаватель нашего университета. Мужчина, которого я лично знал и уважал. Приношу соболезнования родным, студентам и коллектива университета. Он был хорошим, порядочным человеком", – сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во вторник, 3 сентября, не присутствовала на сессии Верховной Рады и не голосовала за снятие депутатской неприкосновенности из-за трагедии в семье.
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