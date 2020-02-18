"Принимала незаконные решения": Лутковская рассказала, почему на самом деле вышла из ТКГ в Минске

Бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская призналась, что вышла из переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в частности за истории с процедурой одновременного освобождения задержанных из-под стражи.

Как она рассказала в эфире телеканала НАШ, эта история стала для нее камнем преткновения. Тогда ей приходилось принимать решения, на которые она не имела права.

"И я попросила полномочия для членов в ТКГ, что достаточно сложно, или пусть назначают представителями в подгруппы того, кто на должностях, что и было сделано", – рассказала она.

Валерия Лутковская

По словам Лутковской, у нее возникла проблема с тремя людьми, которые появились в списке перед самой процедурой обмена. За ними не успевали принять решения, позволяющие их освобождение из-под стражи. Причина – наличие против них нескольких уголовных дел.

"По одному уголовному производству он уже осужден, и, соответственно, чтобы его оттуда освободить, нужно указ президента о помиловании. А в другом уголовном производстве у него еще суды проходят. И нужно еще дополнительно решение суда, которое позволило бы ему выйти за стены изолятора . И через этого человека у меня может сорваться вся процедура освобождения людей", – рассказала Лутковская.

По ее словам, она понимала риск и нравственную составляющую.

"Людей привезли, я их вижу, а сейчас я должна буду прервать эту процедуру и сказать, что мы не успели, поэтому двух-трех людей здесь нет. Я понимаю риск, моральную составляющую и понимаю, что не отдам сейчас этих людей, которых уже привезли. Но теперь нужно принимать решение, как быть с теми тремя. И я приняла. После этого я для себя решила – надо остановиться, потому что я принимаю решения, на которые я не имею права. Это незаконное решение, я – юрист и я понимаю последствия", – подчеркнула экс-представитель Украины на переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заменил бывшую омбудсвумен Валерию Лутковскую в ТКГ в Минске Геннадием Кузнецовым.

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