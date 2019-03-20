"Примитивная ложь": стало известно о секретном отчете для Путина по Крыму

На "референдум" в оккупированном Россией Крыму в 2014 году пришли 34,2% от общего числа избирателей.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, ссылаясь на секретный отчет ФСБ РФ, который ему довелось увидеть.

Политик отметил, что все утверждения, что на него пришли свыше 80% крымчан – примитивная ложь.

"В Крыму всегда, даже если разгорались страсти на выборах в местные советы, не было явки больше 60%. Что касается статистики на "референдуме", скажу так. Нашим людям удалось увидеть один отчет ФСБ, отправленный руководству в Москве (они же не врут своему начальству, им нужна объективная картина – не для прессы). Там сказано, что явка была 34,2% от общего числа избирателей. Это похоже на правду и эта цифра почти совпадает с выводами украинских аналитиков о политических настроениях в Крыму", – сообщил Джемилев.

Также председатель Меджлиса добавил, что почти никто из крымских татар не ходил на "референдум".

"Благодаря местным меджлисам мы четко знали, сколько крымских татар пришли на голосование (хотя, конечно, не знали, кто как голосует). Так вот, из 180 тысяч крымских татар, имеющих право голоса, на участки пришло немногим более 900 человек. Это около полпроцента. Остальные поддержали призыв Меджлиса бойкотировать незаконный "референдум", – акцентировал Джемилев.

Мустафа Джемилев

Как сообщал OBOZREVATEL, Мустафа Джемилев рассказал о пытках крымских татар в оккупации.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram