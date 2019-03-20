|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Примитивная ложь": стало известно о секретном отчете для Путина по Крыму

3.4тЧитать материал на украинском

На "референдум" в оккупированном Россией Крыму в 2014 году пришли 34,2% от общего числа избирателей.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, ссылаясь на секретный отчет ФСБ РФ, который ему довелось увидеть.

Политик отметил, что все утверждения, что на него пришли свыше 80% крымчан – примитивная ложь.

Новости
"Вернули долги": в Госдуме нагло оправдали оккупацию Крыма Россией

"В Крыму всегда, даже если разгорались страсти на выборах в местные советы, не было явки больше 60%. Что касается статистики на "референдуме", скажу так. Нашим людям удалось увидеть один отчет ФСБ, отправленный руководству в Москве (они же не врут своему начальству, им нужна объективная картина – не для прессы). Там сказано, что явка была 34,2% от общего числа избирателей. Это похоже на правду и эта цифра почти совпадает с выводами украинских аналитиков о политических настроениях в Крыму", – сообщил Джемилев.

Также председатель Меджлиса добавил, что почти никто из крымских татар не ходил на "референдум".

"Благодаря местным меджлисам мы четко знали, сколько крымских татар пришли на голосование (хотя, конечно, не знали, кто как голосует). Так вот, из 180 тысяч крымских татар, имеющих право голоса, на участки пришло немногим более 900 человек. Это около полпроцента. Остальные поддержали призыв Меджлиса бойкотировать незаконный "референдум", – акцентировал Джемилев.

Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

Как сообщал OBOZREVATEL, Мустафа Джемилев рассказал о пытках крымских татар в оккупации.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
2
561
Смешно
10
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
З цим Мустафою і сміх і гріх! Може генерал Бортніков особисто Мустафу інформує про всі секрети ФСБ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вчера вроде джемилев говорил, что знает о секретном разговоре Путина с ближайшим окружением и о чем там говорили)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Чубатые, выньте голову из песка и протрите газа. На фото и видео все запечатлено, как крымчане иду голосовать, как празднуют это событие, никакого насилия или принуждения не зафиксировано!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Gordon Yury
Gordon Yury
Plotnikov Alex, а как же вторжение войск московии и их присутствие в Крыму с 20 февраля до дня референдума. Или думаешь, что уже забыты убийства УКРАИНЦЕВ на полуострове в первые дни оккупации?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения