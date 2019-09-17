"Примите меры!" Украина жестко обратилась к Чехии из-за Крыма

Посольство Украины в Чешской Республике призвало Прагу осудить группу граждан Чехии, которые побывали в аннексированном Россией Крыму.

Они "вели переговоры по налаживанию туристических поездок" на полуостров, говорится в заявлении украинского посольства.

В посольстве добавили, что поездки в Крым из Европы – прямое нарушение режима санкций ЕС.

"В этой связи призываем компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают", – сказано в заявлении.

Среди чехов, посетивших Крыма, были лица из числа руководства "Всемирного Совета Подкарпатских русинов", с которыми недавно встретился президент Чешской Республики".

Согласно данным СМИ, в состав побывавшей на полуострове группы чехов входили представитель чешской компартии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, экономист Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.

Аннексированный Крым Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

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