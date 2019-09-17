Главная Новости
17 сентября • обновлено в 10:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Примите меры!" Украина жестко обратилась к Чехии из-за Крыма

579 Читать материал на украинском

Посольство Украины в Чешской Республике призвало Прагу осудить группу граждан Чехии, которые побывали в аннексированном Россией Крыму.

Они "вели переговоры по налаживанию туристических поездок" на полуостров, говорится в заявлении украинского посольства.

В посольстве добавили, что поездки в Крым из Европы – прямое нарушение режима санкций ЕС.

Новости
"Не нужны дополнения!" Российская звезда взбунтовалась против переименования Крыма

"В этой связи призываем компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают", – сказано в заявлении.

Среди чехов, посетивших Крыма, были лица из числа руководства "Всемирного Совета Подкарпатских русинов", с которыми недавно встретился президент Чешской Республики".

Согласно данным СМИ, в состав побывавшей на полуострове группы чехов входили представитель чешской компартии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, экономист Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.

Аннексированный Крым

Аннексированный Крым

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
чехи,пошлите этих укродолб.оёбов нафуй,как все нормальные люди делают....велкам в российский Крым!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel