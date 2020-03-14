Прилепин пригрозил высадкой спецназа Путина в Киеве

Террорист Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду", выразил надежду, что когда-то президент Украины сам призовет российский спецназ высадиться в Киеве.

Об этом он заявил в эфире пропагандисткой телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Захар Прилепин

По словам Прилепина, сейчас только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине.

Террорист напомнил, как в 2014 году участники Майдана опасались, что в Киеве может высадиться российский спецназ и их разогнать.

"У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя создание Прилепиным своей партии, российский адвокат Марк Фейгин заявил, что террорист "ДНР" – "собака на поводке", которую Кремль использует "в сугубо утилитарных целях".

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