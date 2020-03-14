Главная Новости
14 марта • обновлено в 14:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Прилепин пригрозил высадкой спецназа Путина в Киеве

3.1т
Читать материал на украинском

Террорист Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду", выразил надежду, что когда-то президент Украины сам призовет российский спецназ высадиться в Киеве.

Об этом он заявил в эфире пропагандисткой телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Захар Прилепин

Захар Прилепин

По словам Прилепина, сейчас только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине.

Террорист напомнил, как в 2014 году участники Майдана опасались, что в Киеве может высадиться российский спецназ и их разогнать.

"У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя создание Прилепиным своей партии, российский адвокат Марк Фейгин заявил, что террорист "ДНР" – "собака на поводке", которую Кремль использует "в сугубо утилитарных целях".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Теги
Донбасс война
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
22
19
Смешно
44
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Продукт сношения кликуши и самоскопцов - гордость орды-расеи, невозможное стало возможным)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Мечты идиота...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Трепещите чубатые. Вам кизда приходит...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги