"Прикрывают собственные провалы": Герасимов сделал заявление о "давлении" ГБР на Порошенко

Обвинения в адрес пятого президента Петра Порошенко со стороны ГБР – это попытка власти прикрыть собственные провалы в экономике и международной политике.

Об этом заявил во время брифинга сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Политик назвал обвинения против Порошенко "юридически ничтожными".

Он отметил, что с 1 января будет снята неприкосновенность со всех народных депутатов, поэтому "конвульсии руководства ГБР вокруг Порошенко – это попытки устроить информационное шоу для прикрытия".

Артур Герасимов

"Возникает вопрос: зачем все это нужно за месяц до того, как будет снята неприкосновенность по закону, который внес в парламент свое время Петр Порошенко. Ответ очевиден – потому что нужно шоу, чтобы отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти.

Чтобы отвлечь внимание от бюджета-разочарования и невыполненных обещаний, от капитуляции, которая может состояться во время встречи с Путиным. Чтобы отвлечь внимание от ряда коррупционных скандалов в середине "Слуги народа", – отметил он.

Народный депутат также обратил внимание, что почему-то силовикам не хватает ресурсов и сил на расследование дел Майдана и преступлений Януковича, однако активно уже шесть месяцев более 30 следователей со всей Украины расследуют заявления Портнова в интересах страны-агрессора по делу о событиях в Керченском проливе, дело о приказе о контрнаступлении, который выдал Петр Порошенко, благодаря которому была освобождена значительная часть оккупированного Донбасса.

"Когда мы видим реальные попытки повлиять через украинский ГБР на предыдущее решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, когда мы видим дела, которые они открывают по контрнаступлению, когда был освобожден Донбасс, то я хочу заявить – нам все равно кто будет возглавлять ГБР – главное, чтобы это был проукраинский человек. ГБР – должнен быть украинским ГБР, а не ФСБ-шним", – подчеркнул Герасимов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Петра Порошенко заявили, что так называемое подозрение против пятого президента, которое появилась в Telegram-канале заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, является российским заказом для ущерба репутации политика.

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